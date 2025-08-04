АвтоМир / Дороги

Движение на улице Максима Горького в Пскове ограничат для укладки асфальта

В Пскове продолжаются работы по ремонту улицы Максима Горького. Как в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин, сегодня ночью асфальтирование пройдёт на участке от улицы Лагерной до улицы Малясова, затем до улицы Юбилейной. В следующие ночи бригады перейдут на противоположную сторону.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Для обеспечения безопасности движение на указанных участках будет временно ограничено. Проезд сохраняется только для общественного транспорта и экстренных служб.

«Приношу искренние извинения перед жителями близлежащих домов за временные неудобства! Делаем всё возможное, чтобы завершить работы максимально быстро и качественно», - добавил Борис Елкин.