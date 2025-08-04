АвтоМир / Дороги

Завершен ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса

В Стругокрасненском муниципальном округе завершены работы по ремонту автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса, выполненные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядная организация ООО «ДАФ» провела ремонт на трех участках общей протяженностью 17,5 километра. В ходе работ было обновлено дорожное покрытие, заменены водопропускные трубы, укреплены обочины, а также приведены в порядок автобусные остановки.

В министерстве отметили, что особое значение эта дорога имеет для жителей района. Она связывает населенные пункты с поселком Струги Красные, где расположены важные социальные объекты – школа и центральная районная больница. Обновленное покрытие обеспечит более безопасный и комфортный подвоз детей к месту учебы, а также улучшит доступность медицинской помощи для жителей ближайших населенных пунктов.

Дорога также играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре района, обеспечивая связь с федеральной трассой Р-23 и движение пассажирского и грузового транспорта.

На реализацию проекта направлено более 575 миллиона рублей. В 2023 году на этой трассе уже было отремонтировано более 9 километров дорожного полотна.