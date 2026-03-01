 
АвтоМир

Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 2 марта

0

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» завтра, 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка снежного вала вдоль секций барьерных ограждений.

На участке 31-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов и перекрёстков.

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за  механической уборки снежного вала вдоль секций барьерных ограждений. 

На 112, 120, 145, 148, 152 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить ямочный ремонт.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026