Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 2 марта

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» завтра, 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка снежного вала вдоль секций барьерных ограждений.

На участке 31-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов и перекрёстков.

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической уборки снежного вала вдоль секций барьерных ограждений.

На 112, 120, 145, 148, 152 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить ямочный ремонт.