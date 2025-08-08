АвтоМир / Дороги

В Псковской области очень хорошие дороги – Владимир Кузь

Качество дорог в Псковской области значительно улучшилось в последние годы. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас стало гораздо больше дорог, по которым приятно ездить. Понятно, что в большей степени обращают внимание на федеральные дороги, потом уже – на региональные. Но даже региональных дорог хорошего качества стало достаточно много. Где-то они обновляются, где-то дополняются», - рассказал Владимир Кузь.

Он добавил, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» - это не только дороги, но и целая инфраструктура: остановочные комплексы, освещение, мосты.

Также Владимир Кузь напомнил о рейтинге, в результате которого Псковская область заняла 55 место в стране по качеству дорог:

«Рейтинг – дело неблагодарное. Во-первых, все зависит от протяженности федеральных и региональных дорог. В какой-то области все дороги могут быть федеральными. А у нас очень много региональных дорог. Нужно понимать, как этот рейтинг считался. Если Московская область начинала этот проект с 50% качественными дорогами и закончила с 80%, Псковская область начинала с 10% и подошла к 50%. У нас очень хорошие дороги в Псковской области», - добавил куратор проекта «Безопасные дороги».