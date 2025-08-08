АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на участках нескольких трасс в Псковской области 13 августа

13 августа на нескольких трассах в Псковской области ограничат движение в связи с производством работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение ограничат на следующих дорогах:

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

- км 178+992- км 392+520 ограничение скорости движения вправо с 08:00 до 17:00, причина - уборка мусора, окос водопропускных труб, очистка полос безопасности, тротуаров и катафотов на мостовых сооружениях;

– км 413+000-441+000, ограничение скорости движения вправо с 08:00 до 17:00 для окоса обочин механизировано;

- км 444+000- км 457+000, ограничение скорости движения вправо с 08:00 до 17:00 в связи со скашиванием травы в полосе отвода вручную и уборкой мусора.

М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой:

- км 419+536-466+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - скашивание травы вручную на обочинах, в канавах, на откосах у оголовков водопропускных труб, возле элементов обустройства. Очистка и покраска труб. Очистка сигнальных столбиков, катафотов, тротуаров. Замена сигнальных столбиков;

- км 435+000- км 450+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 для производства работ по нанесению линий дорожной разметки;

- км 449+528 мост через реку Кунья ограничение скорости движения в оба направления, светофорное регулирования круглосуточно. Будет производиться ремонт деформационных швов;

- км 466+400 – км 516+840, развязка км 492+000, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - прометание краевой линии, съездов, разгонных полос, заездных карманов, площадок отдыха; скашивание травы в полосе отвода механизированным способом; уборка различных предметов и мусора на обочинах, автобусных остановках и площадках отдыха; скашивание травы на обочине и откосах вручную мотокосой;

- км 540+000- км 546+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для скашивания травы в полосе отвода вручную и уборки мусора;

- км 555+000- км 612+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для уборки мусора в полосе отвода;

- км 555+000- км 616+ 394 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 в связи со скашиванием травы на обочинах, откосах механизировано, скашиванием травы на обочинах (и в канавах*); вдоль МБО мотокосой вручную.

А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:

- км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода; окос травы в полосе отвода вручную; окос обочин и откосов механизировано;

- км 554+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для обрезки и прореживания крон деревьев:

- км 596+300 – км 574+539 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для очистки а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

- км 623+655 – км 664+764 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - окос дор.стоек, сигнальных столбиков, БО вручную; окос обочин;

- км 674+420 – км 710+025 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для уборки мусора на автобусных остановках, обочине, окоса дор.стоек; вывоза порубочных остатков, засыпки промоин; прометания краевой линии, разгонных полос, заездных карманов, съездов;

- км 720+000- км 732+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 в связи с засыпкой промоин.