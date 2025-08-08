В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского

На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку

На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов

На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей

Все прилегающие территории возле школ и детских садов проверят на соответствие безопасности дорожного движения, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. «Перед 1 сентября проводим усиленную проверку всех территорий, прилегающих к школам и детским садам», - сказал глава города Борис Елкин на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дал поручение в кратчайшие сроки устранить все недочёты: восстановить дорожную разметку, обеспечить хорошую видимость знаков и отремонтировать искусственные неровности.