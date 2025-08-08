На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку

Все прилегающие территории возле школ и детских садов проверят на соответствие безопасности дорожного движения, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
«Перед 1 сентября проводим усиленную проверку всех территорий, прилегающих к школам и детским садам», - сказал глава города
Борис Елкин на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дал поручение в кратчайшие сроки устранить все недочёты: восстановить дорожную разметку, обеспечить хорошую видимость знаков и отремонтировать искусственные неровности.