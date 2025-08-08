АвтоМир / Дороги

Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове

К ремонту дорожного покрытия вблизи жилых домов №30 и №32 приступили специалисты на улице Рокоссовского, сообщили глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Как рассказал Борис Елкин, после ремонта на улице Рокоссовского очередь дойдёт до дворов на улицах Советской №1/3 и Солнечной №5 и №7.

«На Рокоссовского и Советской полностью обновим асфальтовое покрытие. А на Солнечной восстановим и тротуары. Наше "после" увидим уже в конце октября!» - отметил глава города.

По его словам, в этом году также будут заключены контракты на ремонт проездов в районе «Синего рынка» и на улице Юности, между жилыми домами и новой современной площадкой, которую благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».