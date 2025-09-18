АвтоМир / Дороги

Светофоры на двух перекрестках в центре Пскова по-прежнему неактивны

Светофоры на перекрестках Октябрьский/Кузнецкая и Октябрьский/Свердлова в Пскове по-прежнему неактивны 13 октября, сообщают очевидцы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственного источника, данные светофорные объекты отключены в связи с плановым ремонтом электрических сетей, который проводит ресурсоснабжающая организация.

Утром на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова произошло ДТП с пешеходом при выключенном светофоре.

Пешеходов и водителей призываем быть особенно внимательными на этих участках дороги.