Киоск на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове демонтировали в связи с несоответствием требованиям дорожной безопасности, говорится в ответе администрации города на запрос Псковской Ленты Новостей.
«Демонтаж нестационарного торгового объекта по адресу: улица Народная, у дома №37 произведен согласно информации, предоставленной уполномоченным органом администрации города Пскова. Данное место размещения НТО противоречит устойчивому развитию указанной территории в соответствии с градостроительным, земельным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным законодательством другими установленными законодательством Российской Федерации требованиями, а именно в части правил безопасности дорожного движения», - сообщили в администрации.
Отмечается, что собственник демонтировал киоск самостоятельно.
На уточняющие вопросы в администрации ответили, что это никак не связано с организацией на перекрестке кругового движения.
Также в администрации назвали причину демонтажа киосков на остановке автобусов «Мебельный магазин», расположенной неподалеку.
«Согласно положению, утвержденному постановлением администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 "Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова", с собственниками НТО расторгнуты договоры на размещение в одностороннем порядке», - говорится в документе.
Дополнительные мероприятия по обустройству остановки автобусов №2 по улице Розы Люксембург у магазина «Мебель» не планируются, уточнили в администрации.