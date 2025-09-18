АвтоМир / Дороги

Демонтаж киоска на перекрестке Народная-Люксембург не связан с устройством «кольца» — администрация Пскова

Киоск на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове демонтировали в связи с несоответствием требованиям дорожной безопасности, говорится в ответе администрации города на запрос Псковской Ленты Новостей.

«Демонтаж нестационарного торгового объекта по адресу: улица Народная, у дома №37 произведен согласно информации, предоставленной уполномоченным органом администрации города Пскова. Данное место размещения НТО противоречит устойчивому развитию указанной территории в соответствии с градостроительным, земельным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным законодательством другими установленными законодательством Российской Федерации требованиями, а именно в части правил безопасности дорожного движения», - сообщили в администрации.

Отмечается, что собственник демонтировал киоск самостоятельно.

На уточняющие вопросы в администрации ответили, что это никак не связано с организацией на перекрестке кругового движения.

«В настоящее время мероприятий по организации кругового движения на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной не запланировано», - сообщили в администрации.

Также в администрации назвали причину демонтажа киосков на остановке автобусов «Мебельный магазин», расположенной неподалеку.

«Согласно положению, утвержденному постановлением администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 "Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова", с собственниками НТО расторгнуты договоры на размещение в одностороннем порядке», - говорится в документе.

Дополнительные мероприятия по обустройству остановки автобусов №2 по улице Розы Люксембург у магазина «Мебель» не планируются, уточнили в администрации.