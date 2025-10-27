АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме

Гость студии — директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Константин Калиниченко обсудит с ним деятельность организации, которая в рамках муниципальных контрактов занимается содержанием улично-дорожной сети Запсковья, Завеличья, микрорайонов Овсище и Любятово.

Как прошел весенне-летний сезон с точки зрения уборки и содержания дорог? Сказалось ли холодное и дождливое лето на качестве? Сколько у предприятия на данный момент техники? Позволяет ли она полностью исключить ручной труд? Куда планируется вывозить тот песок и снег, который собирается с проезжих частей и тротуаров зимой?