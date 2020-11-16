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Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке

Рейд по проверке соблюдения требований по санобработке и чистоте в городских автобусах состоялся, сегодня, 23 ноября, в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, контрольное мероприятие провела межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты Роспотребнадзора, Госавтонадзора и УМВД России по Псковской области.

Как пояснила заместитель начальника отдела надзора на транспорте территориального управления Роспотребнадзора Ирина Семенова, межведомственная комиссия по проведению в Псковской области выездных проверок качества мероприятий по обработке салонов общественного транспорта и уборке помещений, относящихся к транспортной инфраструктуре, создана распоряжением губернатора 13 ноября. Сегодня прошла ее первая рабочая выездная проверка - двух перевозчиков и трех автобусов.

В региональном комитете по транспорту отметили, что предприятия-перевозчики должны ежедневно осуществлять уборку всего подвижного состава, а также два раза в день проводить дезинфекционную обработку салонов автобусов с использованием различных дезинфицирующих хлоросодержащих и спиртосодержащих средств. В автобусах должны обрабатываться стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол.

По словам Ирины Семеновой, сегодняшняя проверка автобуса, курсирующего по маршруту №50, показала, что работа по дезинфекционной обработке организована на должном уровне. «Проводится дезинфекция в межрейсовые интервалы, а также после окончания рабочей смены и до ее начала. Рекомендации, которые были даны Роспотребнадзором еще весной этого года, перевозчикам знакомы. Мы видим, что они организуют мероприятия в соответствии с этими рекомендациями», - сообщила она.

Ирина Семенова также добавила, что такие проверки на общественном транспорте будут продолжены.