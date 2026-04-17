Антон Мороз: Ремонт улицы Льва Толстого необходим

Совместного понимания о необходимости ремонта улицы Льва Толстого достигли депутат Псковской городской Думы по округу №3 от партии «Единая Россия» Антон Мороз и глава города Пскова Борис Елкин. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил Антон Мороз.

«По улице Льва Толстого. Абсолютно необходимо ее ремонтировать, мы это понимаем. Такие обращения поступали неоднократно, и на днях на встрече с Борисом Андреевичем мы это обсуждали. Я думаю, что в ближайшее время город найдет возможности и ресурсы для того, чтобы решить эту задачу. По крайней мере, понимание того, что решать эту задачу необходимо, у нас есть. Оно совместное с исполнительными органами власти, что очень важно. Я не хочу брать на себя обещания, это все-таки не прерогатива депутата, это прерогатива города. Но с учетом тех отношений, которые у нас выстроены с городской администрацией, я думаю, что мы добьемся результата», – сообщил Антон Мороз.

Также гость студии отметил, что ремонт улицы Вокзальной, стартовавший недавно, – это большое событие, ведь улица является «витриной города».