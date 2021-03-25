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Схема движения автобусов изменится в Пскове с 1 апреля

В связи с проведением дорожных работ с 1 апреля временно закрывается движение автотранспорта по улице Леона Поземского от поворота на улицу Набат до поворота на улицу Ипподромную. Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с этим меняется схема движения городского транспорта. Автобусы маршрутов №№ 1, 118, 124, 124а, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318 от площади Ленина следуют по улице Труда с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 1, 118, 124, 124а поедут со всеми дополнительными остановками по ходу движения.

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Автобусы пригородных маршрутов №№ 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318 будут курсировать с дополнительными остановками «Улица Волкова» и «Псковпищепром». Остановки «Улица Олега Кошевого», «Улица Александра Невского» временно упраздняются.

Автобусы маршрута №25 от площади Ленина следуют по улицам Труда, Текстильной, Архив, Звёздной, Труда, площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Остановки «Улица Олега Кошевого», «Улица Александра Невского» временно упраздняются.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове идет в рамках проекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Вторая очередь реконструкции стартует 1 апреля. Планируется, что указанный участок дороги будет перекрыт до 25 августа. Автомобилистам предлагается объезд по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов и улице Труда.