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С 1 сентября в Пскове стартует акция «Экономьте на поездках с картой Visa»

Пассажиры городского общественного транспорта в Пскове еженедельно по понедельникам при оплате проезда картой Visa получат скидку в размере пяти рублей от полной стоимости билета. Акция продлится с 1 сентября по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо–Западного банка ПАО Сбербанк.

Цена билета в итоге составит 21 рубль. Скидка предоставляется на всех маршрутах перевозчика ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», оснащенных оборудованием для приема бесконтактных банковских карт.

«Транспортный проект в Псковской области является одним из ключевых направлений работы нашего банка. Применение современных технологий помогает пассажирам сэкономить свое время, а благодаря совместной акции с Visa поездки в общественном транспорте станут более выгодными для псковичей. Рассчитываем, что это позволит увеличить доступность перемещения жителям города и будет способствовать росту доли безналичных расчетов», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Для оплаты по льготной цене нужно приложить к платежному терминалу бесконтактную банковскую карту Visa, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. К оплате принимаются карты Visa любого банка.

«Платежная система Visa стремится предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что данная акция дополнительно привлечет пассажиров городского общественного транспорта Пскова к использованию современных и безопасных платежных технологий», - рассказал старший директор департамента инновационных технологий Visa в России Алексей Денисов.

Подробная информация об условиях акации доступна по ссылке.