Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ

Маршрутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Автэкс», в связи с проведением дорожных работ с 10:00 19 апреля будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Народной и Розы Люксембург.
Автобус маршрута №52 при движении от вокзала отправится по улице Максима Горького до Рижского проспекта, далее налево, через остановку «Улица Петровская» и далее по маршруту. Остановок «Никольский храм» и «Мебельный магазин» не будет.
Ранее сообщалось об изменении маршрута автобуса №2.
19 апреля подрядная организация будет производить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Движение планируется ограничить на два дня. Однако подрядчик намерен завершить запланированный объем работ в течение суток.