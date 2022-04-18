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Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ

Маршрутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Автэкс», в связи с проведением дорожных работ с 10:00 19 апреля будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Народной и Розы Люксембург.

Автобус маршрута №52 при движении от вокзала отправится по улице Максима Горького до Рижского проспекта, далее налево, через остановку «Улица Петровская» и далее по маршруту. Остановок «Никольский храм» и «Мебельный магазин» не будет.

Ранее сообщалось об изменении маршрута автобуса №2.

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19 апреля подрядная организация будет производить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Движение планируется ограничить на два дня. Однако подрядчик намерен завершить запланированный объем работ в течение суток.