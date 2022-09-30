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Автостанция в городе Дно продолжит функционировать – Станислав Стармолотов

Автостанция в городе Дно продолжает фунционировать. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Автостанция функционирует и продолжит функционировать. До нового года запланировано обустройство посадочной площадки, будет заменено покрытие, скамейки, урны. Проблема была высосана из пальца непонятно кем. Функционировать она продолжит. Может, наименование поменяется – будет не автостанция, а остановочный пункт. Но все продолжает работать, глобальных изменений не планируется», - отметил и.о. председателя профильного комитета.

Ранее глава региона Михаил Ведерникова анонсировал переход на электронные билеты на автостанции в городе Дно.

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