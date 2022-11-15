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Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта

Псков занял 66 место из 84 российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом сообщается в третьем выпуске рейтинга городов России по качеству общественного транспорта в Общественной палате РФ, который подготовило Транспортное моделирование SIMETRA.

В этом году команда SIMETRA проанализировала работу транспортных систем 84 городов России – это на 8 больше, чем в рейтинге 2021 года. В первую «десятку» рейтинга вошли Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Красноярск, Кемерово. Москва и Санкт-Петербург участвовали «вне конкурса» из-за существенных отличий от других городов.

Псков занял 66 место из 84 российских городов. Возраст подвижного состава – 10,51 лет. Доля автобусов большой вместимости – 77%, а автобусов особо большой вместимости («сцепки») – 31%. Доля автобусов с низкопольными площадками – 21%.

Средняя скорость общественного транспорта 12,97 км/ч. Для сравнения: у индивидуального транспорта показатель в Пскове составляет 30,97 км/ч.

Среднее время ожидания автобуса составило 4,5 минуты, среднее время ожидания конкретного маршрута - 14,9 минут. 48% транспорта можно отследить онлайн.

В рейтинге также учитывались стоимость проезда, безопасность, маршруты.

Все показатели можно посмотреть здесь.