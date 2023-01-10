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Время отправления дневного рейса автобуса №118 изменят в Пскове

Время отправления дневного рейса автобуса №118 изменят в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«На основании обращения администрации Псковского района и Писковской средней общеобразовательной школы с 11 января рейс автобуса маршрута №118 "Муровицы – Писковичи – Рокоссовского" отправлением из деревни Муровицы в 12:45 переносится на 12:38», - уточнили в комитете.

Ранее сообщалось, что в связи с открытием Троицкого моста изменится расписание и схема движения автобусов восьми городских и пригородных маршрутов.