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Схема движения некоторых автобусов изменится в Пскове с 9 октября

Схема движения автобусов по маршрутам №2, 5, 8, 19 изменится в Пскове с 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с проведением ремонтных работ и перекрытием движения по улице Максима Горького (на участке от Рижского проспекта до ул. Конной) 9 октября с 9:00 до окончания работ изменяются схемы движения автобусов маршрутов №№2, 5, 8, 19.

Автобусы маршрута № 2 в сторону вокзала следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до улицы М. Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №5, №8, №8А и №19 от Ольгинского моста следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее налево по улице Народной до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до улицы М. Горького и далее по маршруту.

В обратном направлении автобус маршрута №5 от остановки «Областная больница» следует до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до улицы Народной, направо до Рижского проспекта, направо по Рижскому проспекту согласно установленному маршруту.

Посадка и высадка пассажиров на остановке «Центральная городская библиотека» не осуществляется.