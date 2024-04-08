АвтоМир / Общественный транспорт

Схема движения автобусов изменится в Великих Луках 20 апреля

Схема движения общественного транспорта в городе Великие Луки изменится 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изменения вводятся на период проведения весенней ярмарки, с 6.00 до 16.00:

Автобусы маршрута №15 «Мебельный комбинат — Булынино» проследуют по проспекту Октябрьскому в прямом направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном.

Автобусы маршрута №3 «ЖБК — Магистральный» (рейсы в 6.40; 8.00; 9.20, 10.40; 13.20; 14.40 от ЖБК) и №126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово» (рейс в 8.05) проследуют по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина).

После 16:00 все рейсы будут осуществляться в обычном режиме.