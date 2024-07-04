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Расписание автобуса №4 изменится в Пскове с 8 июля

Расписание утренних рейсов автобуса №4 «Рокоссовского – Кресты» по рабочим дням изменится в Пскове с 8 июля. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

От остановки «Детский парк» в сторону Крестов автобус будет отправляться в 5:22. В обратном направлении - от остановки «Учхоз» в 5:45, от «Крестов» в 5:50.

Изменения вводятся в целях обеспечения возможности пересадки пассажиров с остановки «ул. Гагарина» на автобус маршрута №1 «Вокзал - Снятная гора».