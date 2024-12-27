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АвтоМир / Общественный транспорт

В псковских маршрутках с 11 мая подорожает проезд

07.05.2025 15:06|ПсковКомментариев: 0

В псковских маршрутках подорожает проезд. Как сообщается в группе «ВКонтакте» компании-перевозчика «АЛЮР-Авто», в связи с ростом затрат на перевозку пассажиров автобусами с 11 мая изменяется тариф на оплату проезда пассажиров.

Стоимость проезда по маршрутам 51, 54, 55, 308, 360 будет составлять 44 рубля.

Стоимость проезда по маршруту 140 остается прежней.

Ранее решение об увеличении тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова было принято предприятием «Псковпассажиравтотранс».

С 11 мая стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном будет составлять 44 рубля. При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:

  • за 1-10 поездку в размере 42 руб.
  • за 11-20 поездку в размере 41 руб. 50 коп.
  • за 21-30 поездку в размере 41 руб.
  • за 31-40 поездку в размере 40 руб. 50 коп.
  • за 41 поездку и выше в размере 40 руб.

При этом стоимость месячных абонементов для проезда в городском общественном транспорте, в том числе льготных проездных, не изменяется.

Источник: Псковская Лента Новостей
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