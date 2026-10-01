Завершен ремонт парковки у Псковской областной больницы

В Пскове завершился ремонт автомобильной парковки возле областной клинической больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, работы были проведены по личному поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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«Муниципалитет совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства изыскали бюджетные средства на проведение работ», - пояснили в городской администрации.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком выступила администрация города Пскова (МКУ «Специализированный заказчик»). Цена контракта составила 14,9 млн рублей. Торги прошли без снижения стоимости.

Подрядчиком стало ООО «Доринстрой», которое выполнило весь комплекс работ в срок.

В рамках контракта подрядчик выполнил полный цикл ремонтных работ:

Замена бортового камня - демонтаж старых бордюров и установка новых.

Фрезерование старого покрытия - снятие изношенного слоя асфальтобетона для подготовки основания.

Укладка нового асфальта - устройство покрытия на всей площади ремонта.

Нанесение разметки - организация парковочных мест и обеспечение безопасности движения.

Общая площадь замененного асфальта составила порядка 5 тысяч квадратных метров. Ремонт охватил не только саму парковку, но и въезд на территорию больницы со стороны улицы Максима Горького, а также участок дороги, ведущий к травмпункту.

Парковка была закрыта для автомобилистов с середины июля. Контракт с подрядчиком был заключен 13 июля 2026 года, а уже к началу октября все работы были полностью завершены.

В городской администрации подчеркнули, что ремонт был выполнен в первую очередь для безопасности и комфорта передвижения пациентов от парковки к медучреждению.