Причины подорожания проезда в автобусах с 1 января назвал Станислав Стармолотов

Индексация стоимости проезда в общественном транспорте Псковской области – это работа, которую министерство транспорта и дорожного хозяйства обязано проводить ежегодно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал министр Станислав Стармолотов.
Напомним, 11 мая текущего года стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном повысили до 44 рублей.
С 1 января 2026 года тариф на перевозки пассажиров и багажа в Пскове снова повысится и составит 46 рублей за одну поездку.
Министр заметил, что если бы предприятие «Псковпассажиравтотранс» находилось в частных руках, то стоимость проезда могла бы составлять 58 и более рублей.
«Для безубыточной работы, чтобы не требовалось привлечение дополнительных субсидий, это 58 рублей, исходя из методики расчёта. У нас государственное препятствие, поэтому чётко в этих рамках работаем. Было бы частное, могли бы и больше насчитать», – заявил он.
Также министр уточнил стоимость льготных проездных. С 1 января их цена будет составлять 900 рублей.
Добавим, в следующем году для нужд «Псковпассажиравтотранса» закупят два новых автобуса. Сейчас они стоят на заводе-производителе.