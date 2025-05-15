АвтоМир / Общественный транспорт

Причины подорожания проезда в автобусах с 1 января назвал Станислав Стармолотов

Индексация стоимости проезда в общественном транспорте Псковской области – это работа, которую министерство транспорта и дорожного хозяйства обязано проводить ежегодно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал министр Станислав Стармолотов.

Напомним, 11 мая текущего года стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном повысили до 44 рублей.

С 1 января 2026 года тариф на перевозки пассажиров и багажа в Пскове снова повысится и составит 46 рублей за одну поездку.

«Увеличение стоимости проезда – это ежегодная индексация. Ранее было непосредственно повышение тарифа, а здесь тариф индексировался. Это тоже выливается в повышение стоимости, но это плановая работа, которую мы обязаны проводить. Изменение тарифа, повышение верхнего предела — это работа, направленная на улучшение показателей. Это регулируется разными законодательными актами», – сказал Станислав Стармолотов.

Министр заметил, что если бы предприятие «Псковпассажиравтотранс» находилось в частных руках, то стоимость проезда могла бы составлять 58 и более рублей.

«Для безубыточной работы, чтобы не требовалось привлечение дополнительных субсидий, это 58 рублей, исходя из методики расчёта. У нас государственное препятствие, поэтому чётко в этих рамках работаем. Было бы частное, могли бы и больше насчитать», – заявил он.

Также министр уточнил стоимость льготных проездных. С 1 января их цена будет составлять 900 рублей.

«По льготным проездным 6 лет не поднимали стоимость, их вообще не трогали. Теперь на 100 рублей он будет дороже. Был 800, будет 900», – заключил Станислав Стармолотов.

Добавим, в следующем году для нужд «Псковпассажиравтотранса» закупят два новых автобуса. Сейчас они стоят на заводе-производителе.