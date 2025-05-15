АвтоМир / Общественный транспорт

Прорабатывается вопрос сокращения интервалов между автобусами до псковской деревни Писковичи

Сокращение интервалов между автобусами до деревни Писковичи Псковского муниципального округа прорабатывается министерством транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил министр Станислав Стармолотов.

«Недовольство есть, конечно, мы мониторим ситуацию, читаем, что люди обсуждают. К сожалению, это единственный возможный маршрут объезда. Сейчас посмотрим по количеству автобусов, чтобы между рейсами интервал попробовать сократить. Сейчас мы прорабатываем, чтобы меньше были разрывы между автобусами», – сообщил Станислав Стармолотов.

Он отметил, что на данный момент заканчиваются конкурсные процедуры по организации освещения на повороте на деревню Писковичи. Планируется, что в январе перекресток будет освещен. Тогда же будет известна информация по мониторингу трафика для принятия решения об установке светофора.

«Сейчас конкурсные процедуры заканчиваются. Будет продлена линия электроосвещения от остановки в сторону города Пскова. Где-то в январе, наверное, это будет осуществлено. Как раз уже будут результаты мониторинга по автомобильному трафику. Посмотрим, может быть, если эти подсчеты нам покажут, что необходимо установить светофорный объект», – добавил Станислав Стармолотов.

Напомним, с 15 декабря участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы закрыт на год для осуществления работ по строительству Северного обхода.

Объезд осуществляется по маршруту: от улицы Чудской – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – дереревня Хотицы (до поворота на улицы Невскую) – обратно через деревню Писковичи.

Автобус по маршруту №118 «Муровицы – улица Рокоссовского» начал курсировать по измененному расписанию.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в результате перекрытия участка автомобильной дороги Хотицы - Писковичи - Муровицы, псковичам предлагаются номера телефонов по приему обращений граждан: по вопросам объезда: 8(8112)29-88-08. По вопросам организации перевозок по маршруту №118: 8(8112)558137; 8(8112)690653.