←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 15.05.2025 16:171 «Дневной дозор»: Оправдан ли резкий рост цен на проезд в автобусах Пскова? 22.12.2025 15:160 Прорабатывается вопрос сокращения интервалов между автобусами до псковской деревни Писковичи 22.12.2025 14:480 Причины подорожания проезда в автобусах с 1 января назвал Станислав Стармолотов 04.12.2025 16:590 Расписание автобуса № 308 «Загорицкая горка – площадь Ленина» изменится с 5 декабря 01.12.2025 15:420 Два автобуса большого класса планируется закупить для «Псковпассажиравтотранса» 10.11.2025 09:000 Несколько автобусных рейсов «Псков - Петербург» отменены
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Прорабатывается вопрос сокращения интервалов между автобусами до псковской деревни Писковичи

22.12.2025 15:16|ПсковКомментариев: 0

Сокращение интервалов между автобусами до деревни Писковичи Псковского муниципального округа прорабатывается министерством транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил министр Станислав Стармолотов.

«Недовольство есть, конечно, мы мониторим ситуацию, читаем, что люди обсуждают. К сожалению, это единственный возможный маршрут объезда. Сейчас посмотрим по количеству автобусов, чтобы между рейсами интервал попробовать сократить. Сейчас мы прорабатываем, чтобы меньше были разрывы между автобусами», – сообщил Станислав Стармолотов.

Он отметил, что на данный момент заканчиваются конкурсные процедуры по организации освещения на повороте на деревню Писковичи. Планируется, что в январе перекресток будет освещен. Тогда же будет известна информация по мониторингу трафика для принятия решения об установке светофора.

«Сейчас конкурсные процедуры заканчиваются. Будет продлена линия электроосвещения от остановки в сторону города Пскова. Где-то в январе, наверное, это будет осуществлено. Как раз уже будут результаты мониторинга по автомобильному трафику. Посмотрим, может быть, если эти подсчеты нам покажут, что необходимо установить светофорный объект», – добавил Станислав Стармолотов.

Напомним, с 15 декабря участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы закрыт на год для осуществления работ по строительству Северного обхода.

Объезд осуществляется по маршруту: от улицы Чудской – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – дереревня Хотицы (до поворота на улицы Невскую) – обратно через деревню Писковичи. 

Автобус по маршруту №118 «Муровицы – улица Рокоссовского» начал курсировать по измененному расписанию.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в результате перекрытия участка автомобильной дороги Хотицы - Писковичи - Муровицы, псковичам предлагаются номера телефонов по приему обращений граждан: по вопросам объезда: 8(8112)29-88-08. По вопросам организации перевозок по маршруту №118: 8(8112)558137; 8(8112)690653. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5567 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.12.2025, 15:160 Прорабатывается вопрос сокращения интервалов между автобусами до псковской деревни Писковичи 22.12.2025, 14:480 Причины подорожания проезда в автобусах с 1 января назвал Станислав Стармолотов 22.12.2025, 12:330 Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом 22.12.2025, 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова
22.12.2025, 11:040 Рейсовый автобус ПАЗ «догнал» иномарку на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.12.2025, 09:470 Велосипедиста сбили на Ваулиногорском шоссе в Псковском округе 20.12.2025, 18:400 Ограничение скорости на участке трассы А-122 будет действовать 21 декабря 20.12.2025, 10:200 Великолукская городская Дума подвела итоги содержания дорог и готовности к зиме
19.12.2025, 15:380 Названа причина отключения фонарей на улице Вокзальной в Пскове 19.12.2025, 14:000 В Дедовичском округе водитель оштрафован за ДТП с лосем и пострадавшим пассажиром 19.12.2025, 12:420 В Стругах Красных водитель Citroen наехал на пешехода на «зебре» 19.12.2025, 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО
19.12.2025, 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове 19.12.2025, 10:300 Honda и Haval столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 19.12.2025, 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 19.12.2025, 10:020 Фотофакт: На одной стороне улицы Вокзальной в Пскове отключено наружное освещение
19.12.2025, 09:150 В России хотят создать единую базу китайских автозапчастей 19.12.2025, 08:400 Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта 19.12.2025, 07:000 Полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закрывают до конца года 18.12.2025, 21:200 Идут работы по ликвидации последствий аварии на центральной магистрали в Великих Луках
18.12.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 декабря 18.12.2025, 20:200 Житель Локнянского округа приговорен к 300 часов обязательных работ за пьяное вождение 18.12.2025, 17:490 Прокуратура добилась установки дорожного знака и спила кустарников в Дновском округе  18.12.2025, 12:170 Псковичка с 110 штрафами погасила долг, чтобы снять арест с Hyundai
18.12.2025, 11:330 Жителю Дно грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля 18.12.2025, 10:280 В Псковской области обновили путепровод на 581-м км федеральной трассы А-122 18.12.2025, 08:240 Движение на подъезде к площади Ленина в Пскове затруднено из‑за ДТП 17.12.2025, 18:440 Суд продлил домашний арест водителю, сбившему трех псковичей
17.12.2025, 18:300 Злостную нарушительницу ПДД из Палкино лишили автомобиля 17.12.2025, 17:100 Движение транспорта приостановлено в районе подземного перехода в Великих Луках 17.12.2025, 16:520 Свыше 30 км стратегически важных маршрутов обновили в Псковской области 17.12.2025, 13:270 Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года
17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда 17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО
16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 12:350 Повторно севшему за руль пьяным дедовичанину назначили 200 часов обязательных работ
16.12.2025, 10:140 Проблемный участок дороги подсыпали на улице Майской в Пскове 15.12.2025, 22:330 В Пскове женщина попала в больницу после наезда автомобиля 15.12.2025, 15:240 Виновного в гибели двух людей жителя Тверской области осудили в Опочке 15.12.2025, 14:362 Несколько припарковавшихся на зеленой зоне нарушителей выявили в Пскове
15.12.2025, 12:040 Toyota Land Cruiser подожгли на улице Дзержинского в Кунье 15.12.2025, 11:520 За неделю на псковских дорогах выявили 24 нетрезвых водителя 15.12.2025, 11:350 Lada Priora сгорела в псковской деревне Будник 15.12.2025, 11:260 Жителю Сланцев грозит 7 лет заключения за гибель двух подростков в ДТП под Гдовом
15.12.2025, 11:000 Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год 15.12.2025, 10:270 Великолучанину грозит срок за ДТП, в котором пострадала пассажирка 15.12.2025, 07:300 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» расчищают снег в Пскове 14.12.2025, 21:300 Прокуратура добилась лишения водительских жителя Пыталово из-за заболевания
14.12.2025, 20:000 Женщина‑водитель наехала на пешехода в Острове 14.12.2025, 19:000 На трассе «Р-23» Псков 15 декабря введут временное ограничение скорости 14.12.2025, 13:400 В Локне за повторное вождение в нетрезвом виде задержан водитель мотоблока 14.12.2025, 11:400 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют с завтрашнего дня
14.12.2025, 10:201 Объем автокредитования россиян достиг рекордных 2,96 триллиона рублей 13.12.2025, 22:351 Мусоровоз задавил пенсионера на велосипеде на трассе «Псков» 13.12.2025, 21:300 На участке трассы Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель ограничат скорость 14 декабря 13.12.2025, 18:497 Интерактив: Станет ли безопаснее на улице Народной?
13.12.2025, 16:292 Любителя затонированных стекол в Пскове арестовали на 10 суток 12.12.2025, 17:470 Водитель ВАЗа пострадал при наезде на дерево в Красногородском округе 12.12.2025, 17:360 «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо. ВИДЕО 12.12.2025, 17:050 Девочку сбили на нерегулированном пешеходном переходе в Великих Луках
12.12.2025, 13:240 В деревнях Новоржевского округа заменили порядка 40 уличных светильников 12.12.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо 11.12.2025, 22:340 В Пскове водитель «Шевроле» вытолкнул «Ауди» на дорожное ограждение. ФОТО 11.12.2025, 21:440 Водители устроили несколько ДТП на круговых перекрестках Пскова. ФОТО, ВИДЕО
11.12.2025, 19:051 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря 11.12.2025, 18:200 Пробка образовалась на улице Инженерной в Пскове из-за ДТП. ВИДЕО 11.12.2025, 17:550 Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения 11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям
11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа 11.12.2025, 09:380 Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря 10.12.2025, 17:140 Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.