Стали известны новые цены на проездные билеты в псковских автобусах

Стоимость месячных абонементов для проезда в городском транспорте изменится с 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей на государственном предприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

Со следующего месяца стоимость проезда составит:

по единой транспортной карте 1900 рублей (с ограничением не более 100 поездок);

по единой транспортной карте без ограничения количества поездок 2800 рублей;

по транспортной карте школьника 1400 рублей (с ограничением не более 100 поездок);

по транспортной карте студента 1500 рублей (с ограничением не более 100 поездок);

по транспортной карте студента без ограничения количества поездок 2100 рублей;

по транспортной карте регионального льготника без ограничения количества поездок 900 рублей.

Напомним, ранее в Пскове утвердили тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом с 1 января 2026 года, он составит 46 рублей за одну поездку. Провоз багажа – также 46 рублей.

Смотрите также Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области

Другим приказом утверждены тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Великие Луки» - 37 рублей.

Еще одним приказом установлены максимальные тарифы на перевозку пассажиров для поселков Бежаницы, Струги Красные и Дедовичи, городов Дно, Невель, Новосокольники, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Себеж – 32 рубля за одну поездку.

Причины подорожания ранее назвал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Станислав Стармолотов.