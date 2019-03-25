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Госдума ужесточила уголовное наказание для сбежавших с места ДТП водителей

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий ответственность водителей за оставление места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди.

Как пишет «Интерфакс», в частности, вносятся изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния, отмечается в справке к проекту закона.

Таким образом, если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, был причинен тяжкий вред здоровью, он будет наказываться так же, как будто он был пьяный - лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, а если погибли два человека и более - от 4 до 9 лет лишения свободы.

«Это позволит устранить пробел в уголовно-правовом регулировании и создать равные условия в уголовном преследовании лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством в таком состоянии, оставшегося на месте ДТП», - говорится в материалах.

О том, что новый закон о повышенной уголовной ответственности за оставление места ДТП должен исключить ситуацию, когда лицо, совершившее ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрывшееся с места его совершения, наказывается менее строго, чем пьяный водитель, пойманный с поличным, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев 25 октября 2018 года.

«Мы делаем более жесткой ответственность водителей, которые скрываются с места ДТП, где пострадали или погибли люди. В этих случаях невозможно точно установить, был ли водитель в состоянии опьянения или нет, поэтому, согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания», - сказал он на заседании правительства.

Кроме того, данный законопроект предполагает разграничение уголовной и административной ответственности. Последняя должна наступать только в случаях, если водитель скрылся с места ДТП, где не было жертв.

«Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной», - добавил премьер.

Позднее в среду, 17 апреля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который поднимает сроки лишения свободы для пьяных водителей за гибель людей. Таким образом, будут увеличены сроки наказания и при оставлении места ДТП.

Этот законопроект внесла на рассмотрение Думы 10 апреля группа депутатов и сенаторов.

Этот новый законопроект предлагает внести поправки в ту же 264 статью УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью - от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет), гибели человека - от 5 до 12 лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет); в случае гибели двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Таким образом, в случае принятия этого, второго, законопроекта существенно увеличатся сроки уголовного наказания и за оставление места ДТП, даже если водитель не был пьяным.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ужесточение уголовного наказания для водителей, совершивших в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которого погибли люди, позволит уменьшить смертность на дорогах. «Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Усиление ответственности за "пьяные ДТП" должно снизить их количество», - полагает спикер Госдумы.