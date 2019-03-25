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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди, пишет РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Инициатором проекта стало правительство. Согласно документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать:

- принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период;

- или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет:

- лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются:

- от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.