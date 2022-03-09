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В ряде районов Псковской области из-за ралли временно ограничат движение транспорта

В связи с подготовкой и проведением 9-го этапа Кубка России по ралли «Голубые озера - 2022» в ряде районов вводится временное прекращение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Пустошкинском районе в связи с проведением соревнований по авторалли:

- а/д «Забелье - Маево» от дер. Забелье до дер. Маево Пустошкинского района - 29 апреля 2022 года на период времени с 9.30 до 18.00 часов;

- а/д «Пожни - Шалахово - Столпово» от дер. Тимоново до дер. Пожни Пустошкинского района – 1 мая на период времени с 9.00 до 11.30 часов;

- а/д «Пожни - Шалахово - Столпово» от дер. Тимоново до дер. Шалахово Пустошкинского района – 1 мая на период времени с 9.15 до 11.45 часов;

- а/д «Линец - Гультяи - Шалахово» от дер. Торчилово до дер. Шалахово Пустошкинского района – 1 мая на период времени с 9.15 до 11.45 часов, с 13.00 до 15.45 часов и с 15.55 до 18.15 часов;

- а/д «Пожни - Шалахово - Столпово» от дер. Шалахово до дер. Пожни Пустошкинского района – 1 мая на период времени с 13.00 до 15.45 часов и с 15.55 до 18.15 часов.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич (контактный телефон 89113780581).

Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» - отметили в ГИБДД.