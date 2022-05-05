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Псковичам напомнили о возможности заменить водительские права со скидкой

При подаче заявления на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг оплатить госпошлину можно со скидкой 30%. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Также в Госавтоинспекции отметили, что при подаче заявления через портал можно значительно сократить время на получение государственной услуги и выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Одновременно с этим информируем о том, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется», - добавили в ГИБДД.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг: