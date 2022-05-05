Псковичам напомнили о возможности заменить водительские права со скидкой

При подаче заявления на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг оплатить госпошлину можно со скидкой 30%. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
Также в Госавтоинспекции отметили, что при подаче заявления через портал можно значительно сократить время на получение государственной услуги и выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
«Одновременно с этим информируем о том, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется», - добавили в ГИБДД.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг:
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Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
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8.30-18.15
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8.30-18.15
|
8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00