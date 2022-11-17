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Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП

18.11.2022 14:31|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники управления ГИБДД УМВД по Псковской области сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Перед процедурой добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, получили рекомендации от терапевта и приступили к сдаче крови.

«Принимая участие в сдаче крови, мы прежде всего хотим помочь людям. Даже в это непростое время важно помнить, что главное предназначение сотрудника полиции – оказание помощи всем, кто в ней нуждается. Пусть это принесет пользу людям, а кому-то, возможно, спасет жизнь», - отметил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Сергей Иванчук.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почётными донорами. Полицейские сдают кровь на постоянной основе, регулярно пополняя банк крови. 

«Сданная кровь поможет спасти не одну жизнь, а такие мероприятия – это отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь», - добавили в УМВД. 

Теги: #донорство #акция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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