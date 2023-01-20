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На Госуслугах отменили скидку на госпошлину в 30% для замены водительских удостоверений

На портале Госуслуги отменили скидку 30% на госпошлину на предоставление услуг по регистрации транспорта или замене водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Управление Госавтоинспекции напоминает водителям, что скидка на госпошлину в 30% через портал «Госуслуги» на предоставление услуг по регистрации транспорта или замене водительских удостоверений отменена с 1 января 2023 года. Данная скидка действовала с 2017 года и была направлена на популяризацию портала «Госуслуги» среди населения.

Вместе с тем, возможность оплачивать административные штрафы со скидкой 50% за нарушения правил дорожного движения осталась.