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Около 30 человек получили травмы в авариях в Псковской области за неделю

1510 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 7 по 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в регионально управлении ГИБДД.

Выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 28 получили травмы различной степени тяжести из них 7 детей.