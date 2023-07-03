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АвтоМир / Официально

Почти 30 нетрезвых водителей выявили на дорогах в Псковской области за неделю

09.10.2023 15:27|ПсковКомментариев: 0

1522 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 2 по 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Госавтоинспекции.

За неделю на псковских дорогах выявили 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали трех водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести.

Теги: #ДТП #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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