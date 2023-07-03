АвтоМир / Официально

ГИБДД призывает псковских водителей избегать резких маневров на дороге

В связи с изменением метеоусловий Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует предельно ответственно отнестись к соблюдению правил дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендуют соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, избегать резких маневров и перестроений. Необходимой является и регулярная тщательная проверка технической исправности транспортного средства.

Пешеходам стоит помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части дороги.