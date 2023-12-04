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О важности применения ремней безопасности рассказали псковским курсантам

Лекцию о безопасности дорожного движения провели для курсантов Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фот здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова уделила особое внимание необходимости соблюдения ПДД, напомнила о важности применения ремней безопасности, недопустимости употребления запрещенных веществ за рулем.

Сотрудник полиции отдельно остановилась на вопросе разрешения конфликтных ситуаций, которые зачастую возникают на дороге, и подчеркнула, что все эти ситуации должны решаться мирным путем и в рамках правового поля.