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Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах, направленных на профилактику ДТП

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, приглашает к участию в III всероссийском конкурсе театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные!» и IV всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности», приуроченным к Всемирному дню театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Конкурсы направлены на профилактику ПДД с участием детей через творческие навыки и способности. Они пройдут с 22 февраля по 25 марта.

Благодаря взносам участников всероссийских проектов оказывается помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП. Информация о пострадавших размещена на сайтах фонда и страницах в социальных сетях.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов размещена на сайте фонда.