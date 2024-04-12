АвтоМир / Официально

Псковские полицейские раздали георгиевские ленточки на улицах города

Сотрудники полиции и общественники поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» в Пскове в преддверии Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевые ленточки стали символом героической Победы в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Накануне праздника сотрудники полиции, члены Общественного совета при региональном УМВД совместно с представителями региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» присоединились к всероссийской акции.

На Октябрьской площади города Пскова инспекторы дорожного движения и член Общественного совета при региональном управлении МВД России Анатолий Марковский останавливали автолюбителей и пешеходов, поздравляли их с наступающим 9 мая и вручали им символ великого праздника - георгиевскую ленточку, а также желали всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.

Полицейские дополнительно проводили профилактические беседы о том, что для сохранения жизни и здоровья своих близких и тех людей, кто находится рядом, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. А всем автомобилистам и прохожим также были вручены тематические открытки.

Псковские полицейские призывают всех желающих присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого горожанам нужно надеть георгиевскую ленту, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хештегом #георгиевскаяленточка.