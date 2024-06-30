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Куда сообщать о фактах коррупции, напомнили псковичам

Одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к такого рода фактам. О каждом факте коррупции псковичи могут сообщить по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области: (8112) 59-22-33.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции является внедрение технических средств: системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами.

Еще одним направлением профилактики коррупции является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта Госавтоинспекции для получения необходимой информации и для обращения граждан для разрешения тех или иных вопросов.

Госавтоинспекция Псковской области постоянно проводит среди жителей региона разъяснительную работу по проблеме, связанной с попытками дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Как показывает практика, нередко подобные противозаконные действия пытаются совершить при общении с инспекторами ДПС Госавтоинспекции некоторые водители, нарушившие правила дорожного движения.

В этой связи Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что согласно действующему законодательству подобные преступления влекут за собой уголовную ответственность по статье 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупных штрафов и вплоть до лишения свободы.