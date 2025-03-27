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«АвтоВАЗ» назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию Renault

Компания «АвтоВАЗ» назвала «очередным фейком» новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения в страну Renault и других компаний, ушедших в 2022 году.

Ранее в четверг ряд Telegram-каналов опубликовали такие сообщения, приведя фотографию якобы номера профсоюзной газеты со статьей «Санкции пошли на пользу», в которой информация об обращении к руководству страны выделена жирным шрифтом.

«Фотография, которая размещается в Telegram, датирована 28 марта - это неправильная дата. Кроме того, текст, который на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни "АвтоВАЗ", ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании», - говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.

Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической «сделки за рубль» 67,69% акций «АвтоВАЗа» (сейчас - у ФГУП «НАМИ»). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию, пишет РИА Новости.

Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал «АвтоВАЗа» возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать «АвтоВАЗу». Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.