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Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» с Владимиром Папортом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию на дорогах областного центра.

Какова статистика по травматизму? В чем основные причины аварийности? Как на ситуацию повлияла погода? Как обстоят дела с пьяной преступностью за рулем? Что делать с доставщиками, которые часто нарушают правила дорожного движения, передвигаясь на самокатах или велосипедах? Об этом и многом другом — в эфире.