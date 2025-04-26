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Три человека погибли в ДТП за прошедшую неделю в Псковской области

За период с 5 по 11 мая три человека погибли в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1449 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель.

За данный период на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Четыре ДТП произошло с участием мототранспорта.

«За период холодного времени года многие автолюбители отвыкают от нахождения на проезжей части двухколесных транспортных средств и не всегда вовремя реагируют на этих участников дорожного движения. В свою очередь водители мототранспорта теряют навык управления. Появление на дорогах мотоциклистов требует особой бдительности от автомобилистов и пешеходов, которые за зиму успели от них отвыкнуть. Пешеходам необходимо быть еще более внимательными при пересечении проезжей части. А автомобилистам чаще смотреть в зеркала и при перестроении заблаговременно включать сигнал поворота. Видимость, предсказуемость, неукоснительное соблюдение ПДД, уважение к соседям по движению - это залог безопасности на наших дорогах», - отметили в Госавтоинспекции.