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Учащимся провели инструктаж с использованием игрового комплекса «Зарница» в Великих Луках

В преддверии летних школьных каникул в Великих Луках полицейские напомнили детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

С учащимися проводились радиопередачи, инструктажи, беседы, занятия с использованием обучающего игрового комплекса «Зарница». Обсужден ряд актуальных тем: «ПДД – закон жизни!», «Безопасный маршрут «дом-школа-дом», «Безопасность велосипедистов, участников, использующих средства индивидуальной мобильности», «Безопасность пассажиров в салонах транспортных средств».

В ходе встреч юным подопечным напоминали о необходимости неукоснительного соблюдении ПДД, разъясняли требования, касающиеся пешеходов, велосипедистов, участников дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте. Говорилось и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за те или иные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.

После занятий обучающиеся задавали интересовавшие их вопросы выступавшим представителям Госавтоинспекции.