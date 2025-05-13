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Ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!» состоялась в Пскове

Госавтоинспекторы и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области вышли на очередной рейд по проверке документов и напомнили псковичам о недопустимости проявлений коррупции на дороге. Об этом Псковской области сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

Общественники и сотрудники управления Госавтоинспекции Псковской области вручили автолюбителям специальные памятки, напомнив об ответственности, ведь преступником является не только тот, кто берет взятку, но и тот, кто ее предлагает.

Сотрудники ГИБДД сообщили гражданам, что о каждом факте коррупции необходимости сообщать по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет наказание: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 15 лет.