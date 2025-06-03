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В Пскове 23 июля перекроют улицу Кузнецкую

В Пскове введут временное прекращение движения автотранспорта на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 1122-й годовщине со дня первого упоминания города в летописи, 81-й годовщине освобождения. Соответствующее постановление администрации № 1281 от 17.07.2025 опубликовано на сайте города.

23 июля с 11:30 до окончания мероприятия вводится ограничение по улице Кузнецкой от площади Победы до площади Героев десантников.

Определены в качестве объездов: улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина, Советская, Вокзальная.

Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы маршрутов №№ 2, 5, 16, 107, 205, 207, 350 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 6 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной (с заездом на вокзал), ул. Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.