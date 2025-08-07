«Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа. На этот раз темой стали новые госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, работа МРЭО.
Гости студии:
Илья Алексеев, старший государственный инспектор МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области;
Юлия Киселева, старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор