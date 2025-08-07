Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября

«Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа. На этот раз темой стали новые госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, работа МРЭО. Гости студии: Илья Алексеев, старший государственный инспектор МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области;

Юлия Киселева, старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Ведущий - Денис Бахтин.