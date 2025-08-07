Массовые проверки водителей прошли в Пскове прошлым вечером

В целях стабилизации дорожной обстановки в Пскове прошли массовые проверки водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
Вчера поздним вечером сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области в рамках профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения провели массовые проверки водителей.
Основная задача - предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Особое внимание уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений правил перевозки детей, а также управлению мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими на это права, включая несовершеннолетних. В ходе проведения мероприятия проверяли соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, касающихся внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также пропускной способности стекол. Инспекторы проверяли соответствие транспортных средств установленным стандартам и требованиям безопасности.
За время проведения проверочных мероприятий было проверено 105 транспортных средств. В ходе рейдов выявлено и привлечено к административной ответственности за различные нарушения:
Также зафиксированы случаи управления транспортными средствами несовершеннолетними и другими нарушениями правил дорожного движения.