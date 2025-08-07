АвтоМир / Официально

Массовые проверки водителей прошли в Пскове прошлым вечером

В целях стабилизации дорожной обстановки в Пскове прошли массовые проверки водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Вчера поздним вечером сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области в рамках профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения провели массовые проверки водителей.

Основная задача - предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Особое внимание уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений правил перевозки детей, а также управлению мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими на это права, включая несовершеннолетних. В ходе проведения мероприятия проверяли соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, касающихся внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также пропускной способности стекол. Инспекторы проверяли соответствие транспортных средств установленным стандартам и требованиям безопасности.

За время проведения проверочных мероприятий было проверено 105 транспортных средств. В ходе рейдов выявлено и привлечено к административной ответственности за различные нарушения:

Управление транспортным средством без водительского удостоверения - 1 случай.

Не соответствие транспортных средств установленным стандартам и требованиям безопасности – 5 случаев.

Неиспользование ремней безопасности - 5 случаев.

Просрочка страховых полисов - 8 случаев.

Выезд на встречную полосу - 1 случай.

Управление транспортным средством без регистрации или с просроченными документами - 2 случая.

Также зафиксированы случаи управления транспортными средствами несовершеннолетними и другими нарушениями правил дорожного движения.