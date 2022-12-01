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Сбивший насмерть велосипедиста водитель предстанет перед судом в Красногородске

Сбивший насмерть велосипедиста водитель в Красногородске предстанет перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Местный житель в октябре 2021 года, двигаясь по одной из улиц в Красногородске на своём автомобиле, совершил наезд на велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. От полученных травм велосипедист скончался на месте. С места ДТП водитель автомобиля скрылся.

Виновника ДТП установили, ему предъявили обвинение.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет.