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Пьяных водителей выявили в Псковской области на новогодних выходных

Четырех водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, выявили в Псковской области с 1 по 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 1 января на улице Льва Толстого дорожные полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ, которой управлял пскович 1981 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Пыталово 4 января по улице Горького на Audi следовал местный житель, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения. В Невеле 5 января ночью на улице Ставского полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что им управлял нетрезвый горожанин 1988 года рождения.

А в Острове днем 7 января по улице Меркурьева на иномарке Škoda ехал житель города 1988 года рождения. Он тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции также на территории Псковского, Порховского и Бежаницкого районов.