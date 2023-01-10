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Полиция проведет проверку по факту избиения водителя снегоуборщика в Пскове

Полиция проведет проверку по факту избиения водителя снегоуборочного трактора между домами №3а и №4 на улице Владимирской в Пскове 10 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В результате мониторинга социальных сетей сотрудниками ОМВД России по Псковскому району выявлена публикация, в которой содержится информация и видеозапись конфликта двух мужчин: неизвестного водителя авто и работника одной из городских управляющих компаний. По данному факту будет проведена проверка участковым уполномоченным полиции, закрепленным за данной территорией», - рассказали в пресс-службе.

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Полицейские уже связались с директором управляющей компании. В ближайшее время он и сотрудник его фирмы, попавший на видеозапись, приедут в отдел полиции для опроса. Кроме того, к материалам проверки будут приобщены заключения врачей из псковского травмпункта о наличии у пострадавшего травм, полученных в результате конфликта.